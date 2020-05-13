CHP Sevda Noyan’ın ölüm listesini meclise taşıdı

Sevda Noyan, katıldığı bir televizyon programında ailecek 50 kişiyi öldürebileceklerini söyleyerek “benim listem hazır” diye belirtmişti.

Bu açıklamadan 3 gün sonra, Atatürk'e ve muhaliflere hakaretleriyle bilinen Fatih Tezcan da benzer bir açıklama yaparak “Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?” ifadelerini kullanmıştı. CHP konuyu meclis gündemine taşıdı.

“NEDEN SORUŞTURMA AÇILMIYOR?”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

* Sevda Noyan ve Fatih Tezcan'ın çok açık bir şekilde ölüm listeleri hazırladıklarını ve bunu çekinmeden televizyon ve sosyal medyadan duyurduklarını belirterek “Bu kişiler hakkında hala neden soruşturma açılmamaktadır? Bu kişiler hakkında soruşturma, bahsettikleri ölüm listelerinde bulunan insanları öldürdüklerinde mi açılacaktır?”

“GAZETECİLER İÇERİDE, KATLİAM LİSTESİ YAPANLAR DIŞARDA”

Antmen, gerçekleri yazan, gazetecilik yapanların içeride tutulduğunu ancak katliam listesi yapanların ise dışarıda serbestçe gezdiklerini belirterek, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

* Açık şekilde ölüm listeleri yaparak bunu hem televizyon hem de sosyal medya aracılığıyla çekinmeden duyuran bu kişiler hakkında neden bir soruşturma açılmamaktadır?

* Ölüm listeleri yaptıklarını söyleyen Sevda Noyan ve Fatih Tezcan'ı kim ya da kimler korumaktadır?

* Bu kişiler hakkında bahsettikleri ölüm listelerinde bulunan insanları öldürdüklerinde mi soruşturma açılacaktır?

* Sevda Noyan ve Fatih Tezcan hakkında bugüne kadar kaç suç duyurusunda bulunulmuştur?

* Yine bahsi geçen kişiler hakkında kaç defa soruşturma açılmıştır? Bunların sonuçları nedir?

* Bahsi geçen kişilerin ifade ettikleri ‘ölüm listeleri' nerede ve kimler tarafından hazırlanmıştır?

* Bu listelerde yer alan isimler kimlerdir?

* Bahsi geçen listeler kimin talimatıyla hazırlanmıştır?

* Başka ve buna benzer ‘ölüm listeleri' hazırlanmış mıdır?

* Bu yönde bakanlığınıza gelen bir şikâyet ve dosya bulunmakta mıdır?

* Savcılar neden görevlerini yaparak bu konunun üzerine gitmemektedir?

* Savcıların görevini yapmasına kim ya da kimler engel olmaktadır?”