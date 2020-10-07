CHP: Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta görülmedi

Sağlık Bakanlığı ilk korona vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıklamasına karşın Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, şubat ayında 24 hastanın Mersin'de tedavi altına alındığını yazdı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uluslararası bir sağlık dergisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzasıyla yayınlanan çalışmayı gündeme getirerek, “Şubat ayında COVID-19 pozitif tanılı 24 hasta Mersin’de tedavi altına alınmış. Bakanlık, Türkiye’de ilk vakayı 11 Mart’ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır, bakan yardımcısının bir dakika o koltukta oturmaması gerekir” dedi.

TBMM'de açıklama yapan Emir, Uluslararası alanda yayın yapan bir dergide Türkiye’ye ilişkin Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzalı bir çalışma yayınlandığını ve çalışmanın ayrıntılarının skandalı ortaya koyduğunu ifade eden Emir, şu iddialarda bulundu:

‘'Sağlık Bakanlığı Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Ancak yayınlanan bu çalışmadan Mersin’de Şubat ve Mart ayları arasında zatürre belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye COVID-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Bu bir skandaldır. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve bu çalışma için, Sağlık Bakanlığından izin alındığını da görüyoruz. Burada Sağlık Bakanı ve bakan yardımcısının birbirini yalanladığı bir durum ile karşı karşıyayız. Eğer Sağlık Bakan Yardımcısı, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. Bu hareket, bakanın altını oymaya dönük de bir girişimdir. İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir. Sayın bakanın bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz.''

ÇALIŞMANININ İÇERİĞİ

Emir’in dikkat çektiği çalışma, 3 Haziran 2020’de yayınlanan Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology isimli dergide yayınlandı. Yayınlanan araştırma COVID-19 ile ilişkili pnömoni tedavisinde LINCOCIN® ve AZITRO®’nun etkinliğini karşılaştırmayı amaçlıyor. Çalışma Şubat-Mart 2020 tarihleri ​​arasında Tarsus Medical Park Hastanesi’ne başvuran 30-80 yaşları arasında hastanede yatan toplam 24 hastayı kapsıyor.