CHP’den 7 maddelik deprem önlemleri paketi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin deprem araştırmaları için verdiği 58 önergenin ‘Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildiğini açıkladı. Öztunç, kurulması gündeme gelen deprem komisyonunu için de “Böyle bir komisyon kurulması için Ayda bebeğin annesiz kalması mı gerekiyordu” dedi. Öztunç, deprem çalışmalarına yönelik şu önerileri getirdi:

1-Afet riskini azaltma politikaları belirlenmeli. İmar gibi öncelikli uygulamalarda buna göre hareket edilmeli.

2-Büyükşehir belediyeleri bünyesinde deprem ve aşırı doğa olayları ile mücadele daire başkanlıkları, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde müdürlükler kurulmalı.

3-Afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamaları yapılırken, soylulaştırma, zorla tahliye, mülkiyet hakkı ihlali, borçlandırma gibi davranışlardan kaçınılmalı; yurttaşların sağlık ve konut haklarını tesis edecek adil uygulamalar geliştirilmeli.

4-Afet riski tespitleri bilimsel ve objektif verilere göre hazırlanan raporlarla yapılmalı.

5-Kamusal müşterek alanlar, afet durumlarında kullanılabilecek mekanlar olarak kurgulanmalı. Yurttaşların kolayca erişebileceği konuma sahip toplama alanlarının sayıları artırılmalı.

6-Arama kurtarma ekiplerinin personel sayıları artırılmalı, afetle mücadele sırasındaki temel ihtiyaçları gidermeye yönelik koşullar iyileştirilmeli.

7-Fay Kanunu Teklifi bir an önce kanunlaştırılmalı, fay hattındaki yerleşim yerlerindeki yapıların risk analizi yapılmalı.