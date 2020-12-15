CHP’den ABD yaptırımına tepki: Şiddetle kınıyoruz

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyon Sözcüsü Ünal Çeviköz ABD’nin S-400 alımını nedeniyle Türkiye’ye yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. Çeviköz'ün açıklamasından satır başları şöyle:

“SİSTEM EN KISA ZAMANDA KULLANILIR HALE GETİRİLMELİ”

“Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD'nin yaptırım uygulama (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz.

NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi. Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir.”

“SADECE TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEKLE KALMAYACAK”

“Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararlar ise sadece Türkiye'yi etkilemekle kalmayacak, NATO'nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak niteliktedir. Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde, tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir. ABD yönetimi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 1975 yılında Türkiye’ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır.

Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi. CHP olarak, bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceğimizi bildiriyoruz.”