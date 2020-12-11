CHP’den Erdoğan’a yanıt: Bugün gaz ayarını biraz fazla kaçırmış

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de gerçekleştirdiği açıklama ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın CHP'yi hedef alan sözlerine yanıt verdi.

“TROLL ORGANİZASYONUNA FAZLA KAPILMA”

“AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün, genişletilmiş il başkanları toplantısında gaz ayarını biraz fazla kaçırmış” diyen Altay, şöyle konuştu:

* AK Parti teşkilatlarındaki yılgınlık, bezginlik ve umutsuzluğu gidermek için yememiş içmemiş, troll aklına ve troll organizasyonuna teslim olan bir kafayla da teşkilatları zindeleştirmek için CHP'ye adeta saldırmış, hakaretler yağdırmış.

* Önce Erdoğan'a şunu tekrar söyleyeyim; bu troll aklına ve troll organizasyonuna fazla kapılma, mahcup olursun. AK Partinin, sayın genel başkanımızın bütçenin ilk günü yaptığı konuşmadan etkilendiğini biliyorduk.

* Bu konuşmayla birlikte toplumun bütün kesimlerinde, AK Parti'nin 18 yıllık, yanlış, hesapsız, kitapsız, izansız, mantıksız, beceriksiz, bilgisiz, vasıfsız, basiretsiz uygulamalarıyla 83 milyonun yüzleştiğini gördük, fark ettik. Erdoğan'da fark etmiş.

“OLAYIN DUYULMASINDAN DÖRT GÜN SONRA İLGİLİNİN PARTİDEN İHRACI KESİNLEŞMİŞTİR”

Altay, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Yalan söylediğine alışkınım ama bu yalanın kuyruklusu.

* Önce hem Erdoğan hem Türkiye şunu bilsin ki; olayın duyulmasından dört gün sonra ilgilinin partiden ihracı kesinleşmiştir.

* İhraç talebi değil, ihraç işlemi kesinleşmiştir. Ve aynı şekilde, olayın partiye intikalinden sonra en kısa sürede, aynı gün içinde adli makamlarla da gerekli temas yapılmıştır.

* Şikayet geldiği anda mağdurun ikinci bir mağduriyet yaşamaması istenmiş, olay kamuoyuna duyurulmadan gerek siyasi süreci gerek adli süreci olabilecek en kısa sürede gerçekleştirmiştir.

* O kadar ki; il başkanımız 28 Kasım'da bu olaydan haberdar olmuştur, 1 Aralık itibariyle zanlının CHP ile ilişkisi resmi olarak kesilmiştir.

“SEN O BAKANLA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİN”

CHP'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirten Altay, şu ifadeleri kullandı:

* Kim CHP'de böyle bir edepsizlik, ahlaksızlık görür, bilir, duyar, söylemezse namerttir. Hesabını sormayan da namerttir.

* Ancak ben de şimdi Erdoğan'a soruyorum: bırak tacizi, istismarı; tecavüze maruz kalmış bir insan için, insandan da geçtim bir çocuk için senin bakanın ‘Bir kere olmuş. Bunun için kurumu karalamak gerekmez. Ne var bunda?' diyebildi Erdoğan. Sen ne yaptın? Sen o bakanla çalışmaya devam ettin.

“SEN ÖNCE BİR AYNAYA BAKACAKSIN”

Erdoğan'a bir ‘hatırlatmada' bulunmak istediğini ifade eden Altay, “Gece yarısı, çocuklara cinsel istismar suçlarına af önergesi verenlerin partide yetkilerini ve gücünü arttırdın. Sen arttırdın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne herkes bu konularda hesap sorabilir ama sen soramazsın. Sen önce bir aynaya bakacaksın” diye konuştu.

“KATAR’LA TİCARETE DEĞİL, KATAR'A PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İSYAN EDİYORUZ”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, “Londra tefecilerine Türkiye'ye mahkum ettiniz” sözlerini hatırlatan Altay, şu açıklamalarda bulundu:

* Ben şimdi soruyorum Erdoğan'a. Londra tefecileri Katarlı mı? Bizim meselemiz Katarlı, İngiliz, Amerikalı değil; Müslüman, gayrimüslim değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin peşkeş çekilmesi.

* Ve yine sayın genel başkanımızın aylardır dilinde tüy bitti. Türkiye'yle başka ülkeler arasında, Türkiye'yle kendi vatandaşları arasında yapılan anlaşmalarda uyuşmazlık halinde yetkili mahkeme olarak Londra mahkemelerinin gönderilmesine isyan ediyor Kemal Kılıçdaroğlu.

* Londra mahkemesi Katar'da mı? İnandırıcı ol bari… Kendi il başkanlarına bari gerçekleri söyle. Tekrar altını çiziyorum: Katar'la ticarete değil, Türkiye'nin Katar'a peşkeşine isyan ediyoruz.