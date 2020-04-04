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CHP’den fatura tepkisi: Krizi yönetemeyen, ülkeyi hiç yönetemez!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale'de yaşayan 79 yaşındaki bir vatandaşa kesilen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak iktidara tepki gösterdi. Erkek paylaşımında, "Son ödeme tarihi 14 Nisan. Ayıp. Krizi yönetemeyen, ülkeyi hiç yönetemez" dedi. 82 TL olan faturanın son ödeme tarihinin 14 Nisan olduğu görüldü.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
19:10 -
Haberler Gündem
CHP’den fatura tepkisi: Krizi yönetemeyen, ülkeyi hiç yönetemez!

Çanakkale’nin Barbaros Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki bir vatandaşa Limak Enerji tarafından 82 TL’lik son ödeme tarihi 14 Nisan olan elektrik faturası kesildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, söz konusu faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Erkek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu fatura bugün Çanakkale Barbaros Mahallemizde 79 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasaklı bir hemşehrimize kesiliyor. Son ödeme tarihi 14 Nisan. Ayıp. Krizi yönetemeyen, ülkeyi hiç yönetemez!”

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