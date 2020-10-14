CHP’den ‘Işıklar yanıyor’ açıklaması: Demokrasiye bir katkısı yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla ilgili bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

– Hakimler ve savcılar kararlarıyla anılmalı. Siyasi çağrışımlara neden olabilecek bu tip spekülasyonlara neden olabilecek işler görevdeki hakimlerin savcıların işi değildir.

BİRİ DIŞINDA HEPSİ AKP DÖNEMİNDE ATANDI

– Bu tweet’in; tweet’i atana, bulunduğu kuruma, demokrasiye bir katkısı yoktur. Şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AKP döneminde atanmıştır.

– Paylaşımı yapan Engin Yıldırım, AKP döneminde YÖK kontenjanından gelmiştir. “Işıkları yanıyor” paylaşımına İçişleri Bakanlığı benzer bir cevap veriyorsa; AKP’nin 18 yılda ülkeyi getirdiği durum ortadadır.

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