CHP’den ‘Işıklar yanıyor’ açıklaması: Demokrasiye bir katkısı yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla ilgili bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:
– Hakimler ve savcılar kararlarıyla anılmalı. Siyasi çağrışımlara neden olabilecek bu tip spekülasyonlara neden olabilecek işler görevdeki hakimlerin savcıların işi değildir.
BİRİ DIŞINDA HEPSİ AKP DÖNEMİNDE ATANDI
– Bu tweet’in; tweet’i atana, bulunduğu kuruma, demokrasiye bir katkısı yoktur. Şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AKP döneminde atanmıştır.
– Paylaşımı yapan Engin Yıldırım, AKP döneminde YÖK kontenjanından gelmiştir. “Işıkları yanıyor” paylaşımına İçişleri Bakanlığı benzer bir cevap veriyorsa; AKP’nin 18 yılda ülkeyi getirdiği durum ortadadır.