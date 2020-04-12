CHP’li Başarır: Bundan büyük ayıp var mı?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu üzerinden verdiği örnekle hukuk sistemini eleştirdi.

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Twitter üzerinden paylaşım yapan Başarır, “Bir uyuşturucu baronunun tahliyesi için hakime baskı yapan Burhan Kuzu, bugün hala Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Bundan büyük ayıp var mı?Ülkenin yargıda ve adalette geldiği nokta bu işte!” ifadelerini yazarak TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı yayınladı.

BUNDAN BÜYÜK AYIP VAR MI BU ÜLKE İÇİN

AKP hükümeti tarafından atanılan hakimlerin bugün terörist sıfatıyla yargılandığını belirten Başarır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Uyuşturucu baronları çıkacak mı diyorsunuz? Bakın sarayın hukuk kuruluna kim var, Burhan Kuzu…Ne diyor hakim biliyor musunuz? ‘Bir uyuşturucu baronunun tahliyesi için bana baskı yaptı’ diyor ama bu lekeyi bize atıyorsunuz, bu olacak birşey mi?

* Terör diyorsunuz 2010-2011-2012-2013’te 3 bin tane hakim ataması yapıldı. Yahu şimdi bunlar terörist sıfatıyla yargılanıyor buna ne diyeceksiniz?

* Siz atadınız bunları ve bu teröristlerin vermiş olduğu kararla mahkum olanların infazını tartışıyoruz burada. Bundan büyük bir ayıp var mı bu ülke için…

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