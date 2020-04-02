‘Evlerine gönderilmeyen sağlık çalışanlarından 50 TL yemek parası alınıyor’

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya'da corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık emekçilerinin, kaldıkları uygulama otelinde öğün başına yemek ücreti ödemek zorunda bırakıldığı bilgisine ulaştıklarını ifade etti.

Başkan Bayar konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Antalya'da corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarının kalması için ayrılan uygulama otelinde, corona virüsü salgınıyla mücadele için görevlendirilerek evlerine gönderilmeyen 50 sağlık çalışanının, öğle ve akşam yemeği için 50 TL yemek ücreti ödemek zorunda bırakıldıkları bilgisine ulaştık.

“BÖYLESİ BİR UYGULAMA DOĞRU DEĞİLDİR”

* Bu zor koşullar altında, hayatlarını riske atarak, topluma hizmet etmeye çalışan, 24 saat nöbet tutan, evlerine gönderilmeyen, emekleri asla ödenemez sağlık çalışanlarına yönelik böylesi bir uygulama doğru değildir.

* Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun konuya el atarak, özveriyle çalışan, evlerine gönderilmeyen sağlık çalışanlarımızın yemek ücreti sorununu çözeceğine inanıyoruz.

* Sağlık emekçilerimizden alınan yemek ücretini duyan, hayırsever iş insanı Orhan Budak’ın bir haftalık yemek ücretini Uygulama Oteline ödediğini duyduk. Kendisine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.