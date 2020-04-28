CHP’li belediye çiftçiye 120 bin fide dağıttı, elde kalan ürünleri de alacak!

Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediyesi ilçedeki çiftçilere 120 bin fide dağıttı.

Tarımsal üretimin azalma riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini Ziraat Odası’na kayıtlı çiftçilere dağıtan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekilmeyen dikilmeyen yer kalmayacak” diye konuştu.

“SAMAN İTHAL EDER OLDUK”

İlçedeki 9 bölgede yapılan dağıtımda 400 üreticiye 300’er fide ücretsiz olarak verildi.

Doğan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

* Maalesef ülkemiz bir tarım ülkesi olmasına rağmen 17 yıldır buğdayımızı, arpamızı, samanımızı ithal eder olduk.

* İşte bizler yerel yöneticiler olarak artık bu duruma son vermek istedik.

* İlçemizde ekilmeyen, dikilmeyen, üretilmeyen hiçbir yer kalmasın istiyoruz. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz.

* Suyumuz, güneşimiz, insan gücümüz var.

* Bizler çalışkan insanlarız ama üretmiyoruz.

* İşte size söz veriyorum, Merkezefendi'de bütün tarlalar, bütün bağlar, bütün bahçeler üretimle dolacak.

ELDE KALAN ÜRÜNLERİ BELEDİYE ALACAK

Üreticinin satamadığı ürünleri belediye olarak satın alacaklarını da söyleyen Doğan üreticilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

* Size söz veriyorum.

* Elinizde kalan her ürünü belediye olarak satın alacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.

* Bu da benim boynumun borcu olsun.

Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici ise tarımın kan kaybettiği dönemde fide desteğinin önemine değinerek şöyle konuştu:

* Korona krizi nedeniyle bütün dünya tarımı ve gıdayı geleceğinin en üst köşesine koydu.

* Bu üretim için insanımızın teşvik edilmesi, özendirilmesi büyük bir anlam taşıyor.