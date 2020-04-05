CHP’li belediye maske üretimine başladı: İsteyen kuruma ücretsiz verilecek

Corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok kurum çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Yaşanan salgın sonrasında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda yaşanan soruna karşı CHP'li Ardahan Belediyesi şehirde maske sıkıntısı yaşanmaması için maske üretimine başladı.

2 Nisan itibariyle iş başı yapan atölyede 1 işçi günde ortalama 1.000 (bin) adet üretim yapabiliyor. Atölyede hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uygun üretim yapılıyor, maskeler başta hastanede çalışan sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve halka ücretsiz olarak verilecek.

“HEDEFİMİZ 200 BİN MASKE ÜRETMEK”

Atölyede çalışan kadınları ziyaret eden CHP Ardaha Belediye Başkanı Faruk Demir, “Değerli hemşehrilerim salgınla birlikte biliyorsunuz sağlık çalışanlarımızın dahi maske sıkıntısı çektiğine dair haberler çıktı. Yeni gelen makinelerimiz ile birlikte üretime başladık. Gerekirse Doğu Anadolu'nu tamamına göndereceğiz. Hedefimiz 200 bin adet maske üretmek” diye konuştu.

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