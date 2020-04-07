CHP’li belediye, sokakta meclis toplantısı yaptı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin belediye meclisi, Nisan ayı olağanüstü toplantısını corona virüsü tedbirleri kapsamında sokakta gerçekleştirdi.

CHP'li Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker başkanlığında dün saat 17.30'da Atatürk meydanında toplanan meclis üyelerinin corona virüsü salgınına karşı maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması dikkat çekti.

2 KARAR ALINDI

Olağanüstü meclis toplantısında 2 adet gündem maddesi görüşülürken; Belediye Başkanı Serdar Türker, meclis üyelerinin aldığı kararları sosyal medya üzerinde duyurdu. Türker, olağanüstü meclis toplantısını olumsuz hava koşullarına rağmen açık havada gerçekleştirdiklerini belirtirken; toplantı gündeminde görüşülen 2 kararın da oy birliğiyle alındığını söyledi.

TOPLANTINDA İNDİRİM KARARI ALINDI

Toplantıda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 4 ay boyunca ev ve iş yerlerinde kullanılan içme sularında yüzde 50 indirim ve belediye kiracısı olan esnafların Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları kiralarında 4 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildi.

Türker, meclis toplantılarının corona virüsü salgınından önce Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirildiğini söylerken; “Belediye Başkanlığı makamı 28 metrekare ve çok küçük. Corona virüsü nedeniyle orada 9 kişinin aynı anma bulunması mümkün değil. Bu nedenle Pınarhisar Kaymakamlığı'na yazı yazdım ve toplantımızı açık havada yapacağımızı bildirdik. Sonucunda da toplantımız gerçekleşti” dedi.

“2014'TEN BUGÜNE EVLERE EKMEK DAĞITIYORUZ”

Türker, toplantıya katılan belediye meclis üyelerine teşekkür ederken; “Bizim bütün projelerimiz insan odaklıdır. Kaynarca Belediyesi olarak 2014 yılından beri evlere ekmek servisi yapıyoruz. Çünkü beldemizde dışarı çıkamayan çok sayıda yaşlı ve engelli vatandaşımız var. Bu projemiz, corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte diğer belediyelere de örnek oldu. Belediyemize ait araçla da vatandaşlarımızı evden hastaneye götürüyor, evden çıkamayan vatandaşlarımıza da sağlık hizmetini evine ulaştırıyoruz. Her zaman halkımızın ve esnaflarımızın yanında olacağız. Kararları onaylayan değerli meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımız için iş ve proje üretmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI AÇIKLADI

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Kaynarca beldesine bağlı köylerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Türker, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen projede beldeye hibe edilen yol süpürge kamyonu ile köy yollarının temizlendiğini, itfaiye aracı ile de ilaçlama yapıldığını açıkladı. Türker, belediye personelinin de beldedeki tüm dükkanları dezenfekte ettiğini ifade ederken; beldede her Cuma günü kurulan halk pazarında esnaflara ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“MEDİKAL MASKE ÜRETİYORUZ”

Türker, Kaynarca Belediyesi tarafından 2015 yılında beldede açılışı gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu Halk Kütüphanesi'nde de corona virüsü tedbirleri kapsamında medikal maske üretiminin başladığını da duyurdu.

Ekrem İmamoğlu Halk Kütüphanesi'nde bulunan üç boyutlu yazıcı ile medikal maske üretildiğini belirten Türker, 60 adet medikal maskenin ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıtıldığını söyledi.