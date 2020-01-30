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CHP’li belediye tasarrufla 9 ayda 37 milyon borç ödedi

Muğla'nın CHP'li Fethiye Belediyesi, 9 ay boyunca yapılan tasarrufla 44 milyon lira olan borcun 7 milyon liraya indiğini açıkladı. 31 Mart seçimlerinde, CHP'li Alim Karaca görevi Behçet Saatcı'dan devralmıştı. Fethiye Belediyesi'nin resmi kurumlara vergi ya da sigorta prim borcu bulunmadığı öğrenildi.

Mustafa SARIİPEK / Muğla
17:23 -
Haberler Gündem
CHP’li belediye tasarrufla 9 ayda 37 milyon borç ödedi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 31 Mart Seçimleri sonrası göreve gelen CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, 9 ay boyunca uyguladıkları tasarruf tedbirleri nedeniyle 44 milyon liralık borcun 7 milyon liraya indiğini açıkladı.

“KADRO DEĞİL SİSTEM DEĞİŞTİ”

Kazandığı başkanlığın ardından öncelikle Fethiye Belediyesi’nde kadro değişikliği yerine ciddi bir sistem değişikliğine gidildiğini belirten Başkan Alim Karaca şöyle konuştu;

* Yeni oluşturulan yönetim sistemi ile özellikle belediye harcamaları ve ihaleler üzerinde kısa zamanda önemli tasarruflar elde edildi.

* Bir başka deyişle israfa son verildi.

* 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında tarih itibariyle 44 milyon lira borç ile devraldığımız Fethiye Belediyesinin şu an sadece 7 milyon lira cari borcu kalmış durumda.

* Ayrıca resmi kurumlara vergi ya da sigorta prim borcumuz da bulunmuyor.

* Oluşturduğumuz yeni yönetim sistemi tıkır tıkır çalışıyor.

* Hiçbir konuda aksama bulunmuyor.

BİRÇOK PROJE HAZIR

Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği içerisinde geleceğin Fethiye’sini hazırladıklarını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

* Programsız, projesiz gelişigüzel harcama dönemi bitti.

* Geçmişten gelen doğru dürüst proje olmadığı için halkın parasını harcama konusunda titiz ve duyarlı davranıyoruz.

* Onun için de ciddi projeler hazırlıyoruz ve toplum kuruluşlarıyla paylaşıyor ortak kararla hayata geçiriyoruz.

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