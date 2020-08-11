CHP’li belediye yüzlerce işçiyi zorunlu ücretsiz izne gönderdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AYPAŞ, AYBEL, HALK EGE ET, İMAR AŞ. şirketlerinde çalışan yüzlerce işçinin ücretsiz zorunlu izne çıkarılması ilde siyasi gündemi belirledi.

Büyükşehir Belediyesi iddiaları doğrulamasına karşın, ücretsiz zorunlu ücretsiz izne gönderilen işçi sayısını açıklamadı. Sosyal medya'da ise sayının 280 ile 400 arasında olduğu iddia edildi.

KILIÇDAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Sosyal medya'da ücretsiz izine gönderilen işçilerin İŞKUR üzerinden günlük 39 lira yevmiye alacaklarını hatırlatan vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorunlu ücretsiz izne gönderilen işçilerle ilgili yaptığı “Siz bu işçilere ne kadar ödüyorsunuz? Günlük 39 lira 24 kuruş. Açlık sınırının altında, altını çiziyorum; açlık sınırının altında bir ödeme yapılıyor. Bu kişi üç öğün kendisi ailesiyle geçinecek. Kirası var, doğalgazı, elektriği, suyu var” sözleri üzerinden CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

HİÇ BİR İŞÇİ ÇIKARILMADI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Sözcü'ye yapılan yazılı açıklamada, işveren ve çalışanların pandemiden kaynaklanan zorlu süreçten geçtiklerine dikkat çekilerek “Bu zorlu sürecin aşılabilmesi için İş Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bir takım koruyucu önlemler geliştirilmiştir. Yaşanan bu zorlu süreçte Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının işsiz kalmamaları için her türlü özveriyi göstermiştir ve hiçbir çalışanını işten çıkarmamıştır” denildi.

SINIRLI SAYIDA ÇALIŞAN İZNE GÖNDERİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlı sayıda çalışanını yasalar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde izne gönderdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İzne ayrılan çalışanlar mevzuatla getirilen koruyucu hükümler kapsamında belirlenen ücretleri almaya devam edeceklerdir. Bu süre içerisinde sadece izne ayrılan çalışanlar yasal sürenin sonunda izinlerinden dönecek iş başı yapacaklardır.”