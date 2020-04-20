CHP’li belediyeden ekmeğe yüzde 50 indirim!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde CHP'li Belediye Başkanı Serdar Türker, 23 Nisan Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesi örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Türker, belediye encümeninde alınan kararla halk ekmek fırınında üretilen 200 gram ekmeğin Ramazan ayı boyunca 50 kuruştan satılacağını açıkladı.

Kaynarca Halk Ekmek fırınında günde 3 bin ekmek üretildiğini belirten Türker, belediye encümeni tarafından Halk Ekmek fırınında üretilen 200 gram ekmeğe yüzde 50 indirim yapma kararı alındığını söyledi.

Türker, Kaynarca'da halk ekmek fırınının 40 yıldır hizmet verdiğini ve 2014 yılında belediye başkanlığı görevine seçilmesinin ardından ekmek fiyatlarına 50 kuruş indirim yaparak 6 yıldan bugüne halkın ekmek ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ DEĞERLİ HALKIMIZ”

Türker, halk ekmek fırınında yenilenen makinelerle birlikte 4 personelin hijyen koşullarına uyarak çalışmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

* Belediye encümeninde almış olduğumuz karara istinaden mübarek Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatlarımızda yüzde 50 indirim yaptık.

* Ramazan ayında 200 gram ekmek, 50 kuruştan halkımızla buluşacak.

* Bizim için büyük bir fedakârlık ama zor durumda olan halkımıza da büyük bir katkı sağlayacaktır.

* Ekmek fırınımız çok önemli. Hijyenik bir ortamda ekmeklerimiz üretiliyor.

* Fırın çalışanlarımızın muayeneleri ve fırınımızın genel temizliği düzenli olarak yapılıyor.

* Fırınımız, kamera sistemi ile sürekli kontrol ediliyor.

* Tertemiz ve hijyenik ortamda üretilen ekmeklerimiz, değerli halkımıza Ramazan ayına özel 50 kuruştan verilecek.

* Piyasada ekmek fiyatları 1,5 TL olmasına rağmen bizde her zaman 1 TL idi.

* Ayrıca belediyemize ait araçla her sabah evlere ekmek servisi yapmaya da devam ediyoruz.

* Halkımız için çalışmaya, iş ve proje üretmeye devam edeceğiz.

* Önceliğimiz her zaman olduğu gibi değerli halkımızdır.

SU İLE KİRALARA DA YÜZDE 50 İNDİRİM

Kaynarca Belediyesi, daha önce de Nisan ayında düzenlediği olağanüstü meclis toplantısında aldığı kararla; corona virüsü salgını nedeniyle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 4 ay boyunca ev ve iş yerlerinde kullanılan içme suları ile belediye kiracısı olan esnafların Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları kiralarında 4 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.