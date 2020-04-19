CHP’li belediyeye yasak, AKP’li belediyeye serbest

İstanbul’da CHP’li Kadıköy Belediyesi bando takımı, sokağa çıkma yasağının ilk günü evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, biraz olsun eğnedirmek için bir tırla sokaklarda konser vermek istedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİTEM ETTİ

Ancak bando takımının konserleri kaymakamlık tarafından engellendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı amaçlarının hem evlerde kalan vatandaşlara moral vermek hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılacak olan etkinliğin provasını yapmak olduğunu dile getirerek sosyal medya hesabından sitem etti:

“Sevgili komşularım! Kadıköy Kaymakamlığı'nın aldığı kararla, bugün başlattığımız 23 Nisan etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldığımızı duyuruyor, bu anlayışı ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktığımızı, ilan ediyoruz. Ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak.”

AKP’Lİ BELEDİYE GÜN BOYU KONSER VERDİ

Benzer bir uygulamayı da aynı gün AKP’li Zonguldak Belediyesi yaptı. Hiç bir kısıtlamaya ve engele maruz kalmayan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın destekleriyle bir araya gelen kentin müzisyenleri gün boyu mahalle mahalle dolaşarak mini konserler verdi.

Sabah Karaelmas Mahallesi Şirinevler semtinde başlayan mini konserler akşama kadar farklı mahallelerde sürdü. AKP’li belediye konserleri sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlarken konserler pazar günü de devam etti.