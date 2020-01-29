CHP’li Bulut: Bu profesöre soruşturma açılmayacak mı?

“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” diyen Gencer, tepki üzerine önce paylaşımını sildi, ardından depreme ilişkin olmadığını savundu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise skandal paylaşımı Meclis gündemine taşıdı. Bulut, “Deprem paylaşımları dolayısıyla 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Gencer hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu.