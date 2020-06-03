CHP’li Çalışkan: Ürünü sular altında kalan çiftçinin zararı telafi edilmeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bursa’nın İznik ilçesinde önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha kadar etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Çamdibi ve Dırazali köy arazilerinde büyük zarara sebep olan sel baskınına Çamdibi Köyü Muhtarı Halil Küçüker, Devlet Su İşleri’ni (DSİ) sorumlu tuttu.

Yazılı başvuru yapılmasına rağmen dere ağızlarındaki bentlerin DSİ tarafından temizlemediğini öne süren Küçüker, “Birkaç ay önce, mart ayında gelip temizleyeceğini söylemişlerdi gelmediler. Bentler açık olmuş olsa taşkın olmayacaktı. Çamdibi ve Şerefiye köyü arkasından geçen dereler Kırandereye bağlanmadı. Derelerdeki sular DSİ kanallarına doluyor. Daha sonra kanallar almayınca da taşkına neden oluyor” diye konuştu.

“BÖLGEDEKİ ÇAKIL VE MICIR OCAĞININ ETKİSİ DE VAR”

CHP İznik ilçe Başkanı Asiye Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ile sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini gezdi. Köylüler, Çalışkan’a tarım arazilerinin su altında kalmasına yol açan etkenlere ilişkin bilgi verdi.

Başkan Çalışkan, Çamdibi köyünün yakınlarında çevre yolu yapımı için toprak ve mıcır işleyen ocağın dere yatağı tarafındaki çalışmalarının da taşkına yol açan nedenler arasında olduğunu belirterek, “Üreticimizin zararı büyük. Çiftçinin zararını kimin karşılayacağı da belli değil. Yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli. Bu kayıplar başka gelir kaynağı olmayan çiftçimiz için büyük önem taşıyor” dedi.

Toprak ve mıcır alınan bölgenin heyelan tehlikesi de oluşturduğunu kaydeden Çalışkan, “Aynı alanda 25 metre derinlikte çukur oluşmuş durumda. Burası için de acil önlem alınması gerek. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

ARAZİSİNİ SU BASAN ÇİFTÇİLER PERİŞAN

Kabak ektiği tarlası sular altında kalan çiftçi İbrahim Dönmez, “Bir ay önce kabak ekmiştim. 10 gün sonra da toplayacaktım. Her gün 2 ton kabak toplayacaktım. Ayda 60 ton eder. Zararım çok büyük” diye konuştu.

Mağdur çiftçilerden Nihat Çakmak da “DSİ kanallarının tahliyeleri akşam 20.30'da açılmasına rağmen derelerin taşmasıyla kanallar doldu ve tarım arazilerimiz bu duruma geldi. Su motorlarını kurup suyu tahliye edeceğiz. İki hafta sürecek olan su tahliyesi de bizim için mazot masrafı demek” ifadelerini kullandı.