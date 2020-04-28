CHP’li Gökçel: Ekonomik istikrar paketi tarımın t’sine bile dokunmadı

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Cengiz Gökçel, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan borç erteleme kararına tepki gösterdi. “Borçları erteleyince sorunlar çözülmüyor, erteleniyor” diyen Gökçel, “Çiftçiye yine destek yok. Ertelemenin en az 1 yıl olması gerekirdi” şeklinde konuştu.

ÜÇ TEMEL TALEP

Çiftçilerin üç temel sorununu Mersin'de çektiği video ile kamuoyuyla paylaşan CHP'li Gökçel “Bir, tarımsal kredi borçları 6 ay değil, en az bir yıl faizsiz ertelenmeli. İki, tarımsal işletme kredisi limitleri artırılarak çiftçiye ek kredi desteği sağlanmalı. Üç, tarımsal desteklere ayrılan bütçe Tarım Kanununda uygun şekilde yüzde 1'e çıkarılmalı ve çiftçiye nakit olarak verilmeli” dedi.

“İSTİKRAR PAKETİ TARIMIN T'SİNE DOKUNMADI”

Corona salgınının ardından açıklanan ekonomik istikrar paketi için, “Tarımın t'sine bile dokunmadı” ifadelerini kullanan Gökçel şunları söyledi:

* En çok ihtiyaç duyduğumuz gıdayı üretecek sektöre iktidar maalesef destek açıklamadı. Burada en önemlisi çiftçi borçlarıdır. Cumhurbaşkanı sadece mayıs ve haziran ödemeli kredilerin 6 ay erteleneceğini söyledi.

* Eğer çiftçiyi üretimde tutmak istiyorsak bunun 1 yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Yıllık işletme kredilerinin miktarı artırılarak çiftçimize ek kredi imkanının sağlanması gerekiyor.

* 22 milyar lira olan tarım desteklerinin 46 milyar liraya çıkarılması ve çiftçiye nakit olarak ödenmesi gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde tarımsal üretimde de hayvansal üretimde de hiçbir sıkıntımız olmaz.

İLGİLİ HABER Fırat Tanış: Pandeminin ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlarını konuşmayalım diye...