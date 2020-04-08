CHP’li Hacıbektaş Belediyesi’nin aylık gelirinin yüzde 62’si kesildi!

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan ve 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediye ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık vergi gelirlerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kesinti yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak, CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, belediyenin gelirlerinden kesinti yapıldığını belirtti.

”HANİ KESİNTİ OLMAYACAKTI?”

Konuyla ilgili açıklama yapan Altıok, banka hesaplarını görünce şaşırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanlığı kararnamesine rağmen belediye gelirlerimizden Nisan ayında yüzde 62’lik bir kesinti yapıldı. Bize tahakkuk eden tutar 410 bin 847 lira. Ancak bu paranın 258 bin 385 lirası borçlarımıza karşılık kesilmiş ve belediyenin hesabına 152 bin TL yatırılmıştır.

* Cumhurbaşkanlığı kararnamesine rağmen böyle kesinti yapılmasına bir anlam veremiyorum. Hani kesinti yapılmayacaktı? Bu durum ile gerekli hukuki çalışmaları başlattık. Gerekirse bu olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız.