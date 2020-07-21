CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Pınar Gültekin’in ailesine başsağlığı telefonu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, vahşice katledilen Pınar Gültekin’in ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Kaftancıoğlu, aileyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

* Yaşadığımız, yaşadığınız acıyı tarif etmek imkansız. Boğazımızda düğümlenen kelimeler anlamını yitirmiş durumda. Acınızı yürekten paylaşıyor, her şeyden önce büyük sabır diliyorum.

* Pınar’ın rahat uyuması için ona bunu yapan katil de katilleri koruyanlar da hukuk önünde hak ettikleri cezayı alıncaya kadar yanınızda olacağım.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin’den (27) 5 gündür haber alınamıyordu. Bugün ise genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Pınar Gültekin’i öldürdüğünü itiraf etti. Cani, genç kızı öldürdükten sonra yakmaya çalıştığını, bidona koyup üzerine beton döktüğünü kabul etti.

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