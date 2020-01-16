CHP’li Özgür Özel’den AKP’li Cahit Özkan’a ‘Kanal İstanbul’ yanıtı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

* Cahit Özkan’a Allah akıl fikir versin. Kanal İstanbul’un 2011’de yapılacağını söyledi birileri. 8-9 yıldır yapılmıyor. Sonra ‘yapacağız’ dediler. Baktık ki Arap sermayesi, Katarlılar orada bir sürü arsaları toplamışlar.

* CHP’liler yapılmasına karşı çıktığı, yapılmayacağını düşündüğü bir kanaldan arsa topladı diyorlar. Allah akıl, fikir versin ama Cahit Özkan’a samimi bir çağrı… Biz araştırma önergemizi verdik.

* Diyoruz ki: Kanal İstanbul’un etrafındaki son 9 yıldaki mülkiyet değişimlerini araştıralım. Hangi arsayı kim kapatmış? Cahit Özkan dürüstse gelsin bu komisyonu kuralım.

* Eğer CHP’liler arsa kapatmışsa biz rezil olduk. Demek ki biz delirmişiz. Cahit Özkan kendine güveniyorsa Kanal İstanbul çevresinde kim arsa kapatmış, bu meclis araştırsın. Hodri meydan!

* Kuralım komisyonu, bakalım kaç tane Katarlı, kaç tane yandaş AKP müteahhiti çıkacak?

* İlk Meclis toplantısında önergeyi indirelim. Cahit Özkan’ın da yüreği yetiyorsa araştıralım.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP’lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını iddia etmişti.

Özkan, bu bilgiye nereden ulaştığını, arsa aldığını iddia ettiği isimleri ise açıklamamıştı.

Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1.5 ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığını ise SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.