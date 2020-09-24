CHP’li Özlem Çerçioğlu’nu ‘kadınlığı’ üzerinden eleştiren AKP’li isme büyük tepki

AKP İncirliova Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nu kadınlığı üzerinden eleştiren AKP Milletvekili Metin Yavuz'a tepki yağdı.

Son yerel seçimleri değerlendiren bir konuşma yapan Yavuz, “Tabi biz karşımızdaki sayın hanımefendiyi, yanlış anlamayın belediye başkanımızı hafife almıyoruz. Ama ben şuna inanıyorum nasıl kadın-erkek eşitliği varsa, karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Yani biz geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Dedik ki ‘Annedir, bayandır' naif bir şekilde kendisi ile bir mücadeleye girdik. Şimdi görüyoruz ki bu mücadeleyi eksik yapmışız” sözlerini kullanarak Çerçioğlu'nun seçimi algıyla kazandığını öne sürerek, “Hanımefendidir, annedir, şudur budur ama kendisinin bu kimliğe uygun hareketi yok” dedi.

“ERDOĞAN'IN BU TERBİYESİZLİK KARŞISINDAKİ TUTUMUNU MERAK EDİYORUZ”

Yavuz'a tepki gösteren CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, hakareti şiddetle kınadığını belirterek “Bu sözler kendi çap ve kalitesine uygun olabilir ama Aydın halkının ve siyasetinin kalitesine uygun düşmüyor. Metin Yavuz Aydın'da siyaseti kendi kalibresine göre ayarlamak ve kalitesini o düzeye düşürmek istese de ne biz ne de hemşehrilerimiz böyle bir çapsızlığa izin vermeyecek. Şimdi AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın bu terbiyesizlik karşısında tutumunun ne olacağını merakla bekliyoruz” dedi.

ALÇALMANIN TARİFİNİN YENİDEN YAPILMASI GEREKECEK

CHP'li Tezcan ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi.

*MAK Parti milletvekili Metin Yavuz'un düzeyi düşük üslubuna Aydın yabancı değildi. Ancak Özlem Çerçioğlu hakkında, kadın kimliği üzerinden yaptığı son hakaretler, alçalmanın tarifini yeniden yapmayı gerektirecek düzeyde. Allah kimseye alçalacak düzeyde seçim yenilgisi vermesin.

“AKP, KADINLARIN BAŞARISINA TAHAMMÜL EDEMİYOR”

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül'de, AKP'li Yavuz'un Çerçioğlu'na yönelik sözlerini eleştirerek, “Kadın kimliği üzerinden yaptığınız bu saldırı, bir kadının başarısına tahammül edememenizden, kadınların erkeklerle eşit bir şekilde var olamayacağını düşünmenizden gelmektedir. Bir kadına ‘anne', ‘hanımefendi' ya da ‘bayan(!)' kimlikleri üzerinden saygı duyup duymamaya karar verebilecek bir zihniyete sahipseniz bu toplumda girmeyi düşündüğünüz mücadeleyi baştan kaybetmişsiniz demektedir. Kadınlara yakıştırdığınız kimlikler üzerinden değil insan olduğu için saygı duyun” sözlerini kaydetti.

CHP'Lİ KADINLARDAN TEPKİ

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözlere, partisinin kadın kolları başkanlarından da büyük tepki geldi. İl ve ilçe kadın kolları başkanları yaptıkları açıklamalarla AKP'li Yavuz'u sert sözlerle eleştirdi.

CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, “Sayın Yavuz; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı kullanmış olduğunuz o çirkin ifadelerinizin sizi ne kadar küçülttüğünü görsem de sizin adınıza üzülmüyorum. Ancak hasbel kader partinize gönül vermiş kadınlarımıza da mı hiç saygınız yok sizin? Onlar adına kahroluyorum” ifadelerini kullandı.