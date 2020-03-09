CHP’li Öztrak: Ateşkes sözünü mutabakat metninde göremedik

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin bir sanı toplantısı düzenledi. Suriye’de 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Putin’le Moskova’da görüşen Cumhurbuşkanı Erdoğan’ı eleştiren Öztrak, şunları söyledi:

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FİYASKOSU

* Kremlin’e giden süreç cumhuriyet tarihinin en büyük fiyaskosudur. Bu fiyaskoda sevinilecek tek şey daha fazla şehit vermemek uğruna sahada askeri faaliyetlerin durdurulmasıdır. Bir an evvel kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır.

PUTİN SÖYLEYİNCE KABUL ETTİ

* Kapalı kapılar ardında Rusya aracılığıyla Esad ile konuştuğunuzu dünyaya beyan eden siz oldunuz. Biz bunlar olmasın diye iktidarı defalarca uyardık, kendilerine beş maddelik yol haritası verdik. O gün bizim söylediklerimize küfürle cevap veren Erdoğan, Putin bizim dediklerimizi söyleyince beş maddenin çoğunu kabul etti.

* Tekrar soruyoruz: İdlib’de hava kontrol üstünlüğü sağlanmadan, Rus yetkililere askerlerimizin koordinatlarını vermeden askerlerimizi sahaya neden, kim sürdü? Vatandaşımız bu ikiyüzlülüğü görmez sanıyorlar. Erdoğan’ın defalarca söylediği ateşkes sözünü bir mutabakat metninde göremedik.