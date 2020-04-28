CHP’li Torun: Kamplarda kalan mültecilere Covid-19 testi yapılmıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili Göçler İdaresi Müdürlüğü'nün çalışmalarını sordu.

Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Mültecilere Covid-19 ile mücadele konusunda yapılan yardımlar nelerdir? Kaç mülteciye yardım yapılmıştır? Yapılan yardımların toplam miktarı nedir? diye sordu.

“MÜLTECİLELERİN COVID-19 TESTİ OLMADIĞI BİLİNİYOR”

Corona virüsünün mülteci kamplarını tehdit ettiğini ve birçok mültecinin sınır dışı olma korkusuyla hastaneye gelmek istememelerinin virüsün yayılmasına neden olabileceğini ifade eden Torun, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması isteğiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Bazı tedbirlerin alındığı kamplarda kapsamlı karantina uygulaması yapılmadığını söyleyen Torun sözlerine şöyle devam etti:

* Kayıtlı/kayıtsız 5 milyon civarında göçmen ve mülteci bulunduğu düşünülen ülkemizde, mülteci kamplarında yaşayanların Covid-19 testine tabi tutulmadığı bilinmektedir.

* Fişlenme ve sınır dışı edilme korkusuyla hastanelerden uzak durmaları olası virüsün yayılması bakımından da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

* Bu duruma kamplardaki alt yapı eksikliği, alan yetersizliği nedeniyle sosyal mesafe uygulamalarının uygulanmasını zorlaştırıyor.

“YEREL YÖNETİMLERE YAPILAN ENGELLEMELER MÜLTECİLERİ DE ETKİLİYOR”

Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren mültecilerin, hastanelere gidemediği gibi açlık ve ekonomik zorluklarla da mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Seyit Torun, ekonomik anlamda zorluk yaşayan mültecilerin corona virüsle ilgili bütün tanı ve tedavi süreçlerinin ücretsiz yapılması sağlanarak etkin biçimde testlerden geçmeleri gerektiğini belirtti.

Torun, şu ifadeleri kullandı:

* Mülteci nüfusunun yoğun olarak yaşadığı illerde yerel yönetimler, imkanları dahilinde hizmet vermeye devam ediyor.

* Engellemeler ve yasaklar mültecilerin de bu hizmetlerden mahrum bırakılmasına neden oluyor.

* Virüsle mücadele sürecinde ülkemizin geleceği ve salgının bir an önce kontrol altına alınması için hizmette yerli-yabancı, kimliği olan-olmayan durumuna bakılmaması gerekir.

TÜRKİYE’DE KALAN MÜLTECİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SORULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

* 1. Türkiye’deki toplam mülteci sayısı nedir? İllere göre dağılımı nedir?

* 2. Mülteci kamplarında kaç kişiye Covid-19 testi yapılmıştır? Pozitif çıkan mülteci sayısı nedir?

* 3. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden mülteci var mıdır? Varsa hayatını kaybeden mülteci sayısı kaçtır?

* 4. Karantina altına alınan mülteci kampı var mıdır?

* 5. Mültecilerle ilgili İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göçler İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ne kadar kaynak ayrılmıştır? Ayrılan kaynağın ne kadarı Covid-19 ile mücadeleye ayrılmıştır?

* 6. Covid-19 ile mücadele kapsamında Göçler İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kamplardaki çalışmaları nelerdir?

* 7. Mültecilere Covid-19 ile mücadele konusunda yapılan yardımlar nelerdir? Kaç mülteciye yardım yapılmıştır? Yapılan yardımların toplam miktarı nedir?

* 8. Covid-19 ile mücadele kapsamında yerel yönetimler mültecilere hizmet vermektedir. Belediyelere bu hizmetlerin devamı konusunda bakanlık katkı sunmayı düşünmekte midir?