CHP’li vekil coronaya yakalandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğu sağlık taraması testinde Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

CHP’li vekil Gürsel Erol’un basın grubundan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gürsel Erol, vücut kırgınlığı şikayeti ile yaptırmış olduğu sağlık taraması sonrası Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sayın Erol'un sağlık durumu iyi olup, filyasyon ve tedavi süreci Ankara'da devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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