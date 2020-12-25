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CHP’li vekile kaset şantajı

İstanbul’da şantaj şebekesi, ellerinde görüntü olduğunu iddia ederek CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ı tehdit etti. 10 milyon TL isteyen şebeke üyesi 4 kişi, milletvekilinin şikayeti üzerine önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı.

Güncellenme: 11:37, 25/12/2020
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CHP’li vekile kaset şantajı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kendisini tehdit eden şebekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti.

Başlatılan soruşturmada, iddiaya göre çete elemanı bir kadınla bir araya gelen milletvekili gizli kamerayla kayda alındı, daha sonra bu görüntüler kullanılarak milletvekilinden 10 milyon TL istendi.

Şantaja uğrayan Karabat’ın şikayeti üzerine A.A., A.D.E., C.A., E.B. isimli çete elemanlarına operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan çete üyeleri Sulh Ceza Hakimliği  tarafından tutuklandı.

CHP istanbul operasyon