CHP’li Veli Ağbaba: Ceylan’ı Meclis’te kalkan eller öldürdü!

Veli Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

* Bir tarafta eli kalem tutan insanlar içerideyken eli bıçak tutan insanlar serbest bırakıldı. Bunun acısını da maalesef yine çocuklarımız çekti.

* Dün infaz yasasından dolayı serbest bırakıldı ve o cani 9 yaşındaki kız çocuğunu döverek öldürdü. Aslında o tokatı o yumruğu atan sadece cani baba değildir, burada infaz yasasına kalkan ellerdir. O eller nedeniyle o çocuk öldürüldü.

* Yine aynı eller nedeniyle geçen gün infaz yasasıyla çıkan bir kişi, arkadaşının kafasını taşla yararak öldürdü.

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”BİR EKMEK ÇETESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ!”

* 18 milyon işsize evde kal diyorsun. Yardıma muhtaç insanlara elini uzatan CHP’li belediyeleri engellemeye çalışıyorsun.

* Aklını yitirmiş gibi CHP’li belediyelerin ekmek dağıtmasını ve yardım yapmasını önleyen bir çeteyle karşı karşıyayız.

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”AHLAT’TAKİ ŞANTİYEDE CORONA ÇIKTI”

* Saray hükümeti Ahlat’taki saray inşaatına durmadan duraksamadan devam ediyor. 4 bin odalı bir kaçak saray var yetmedi. Üsküdar’da konut yetmedi. Huber Köşkü yetmedi, Marmaris’teki yazlık saray yetmedi, uçak yetmedi, Ahlat’ta bir saray yapılıyor.

* Bu sarayda öğrendim ki 2 işçinin corona virüsü testi pozitif çıkmış. Buna rağmen inşaat durdurulmadı beraber çalışan diğer işçilerin hiçbirine test yapılmadı ve işçiler zorla çalıştırılmaya devam ediliyor. Bu insan hayatıyla dalga geçmektir. Bu ne insanlığa sığar, ne vicdana sığar!