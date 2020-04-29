CHP’li Veli Ağbaba’dan 1 Mayıs mesajı: Emekçiyi virüs değil AKP öldürüyor

“Son 2 yıldır ekonomik krizin pençesinde işsizliğe ve yoksulluğa mahkum olan emekçiler virüs salgınının ortaya çıkardığı ekonomik yükün altında ezilmektedir.” ifadelerini kullanan CHP'li vekil sözlerine şöyle devam etti:

“Emekçilerin kira, fatura ve kredi borçları ertelenmediği gibi işçiler bankalardan faizle borç para almaya zorlandı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına rağmen 1 milyon 385 bin genç çalışan bu yasaktan muaf tutuldu. Sözde işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin önü açıldı. İşverene 2 bin 943 lira ödemesi koşulu ile işten çıkartılmalar yasal hale geldi. Ücretsiz izne gönderilecek işçiler aylık bin 177 lira ile açlıktan ölmeye terk edildi. Asgari ücretlinin sofrasından et ve tavuk gitti.”