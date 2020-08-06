CHP’li Zeydan Karalar’a protokol ayıbı!

Adana’da 1920 yılında Atatürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen Pozantı Kongresi’nin 100. yılı kutlamalarında protokol skandalı yaşandı.

Pozantı ilçesinin bağlı olduğu Adana’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk iki sıradaki sandalyeye oturtulmadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde ve Adana valileri ile diğer bürokratların oturduğu birinci sıra ve ikinci sıraya alınmayan CHP’li Zeydan Karalar’a için üçüncü sırada yer verildi, Pozantı’nın MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Çay protokolde en ön sırada yer buldu.

Törenin sunumunda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ismi geçmedi. Tören sonrası toplu fotoğraf için hep bir araya gelinmesi istendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin tepki olarak toplu fotoğrafa girmedi.