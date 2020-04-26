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CHP’nin ABD Temsilciliğinden 100 bin maske

Amerika’da yaşayan vatandaşlar da COVID-19 ile mücadele seferberliğine 100 bin maske yaptırarak katıldı. CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, “Eczanelerde dağıtımında yaşanan ciddi sorunlar ve satışının yasaklanması yüzünden, bir çok vatandaşımız maske temin edemiyor” dedi.

Sozcu.com.tr
16:44 -
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CHP’nin ABD Temsilciliğinden 100 bin maske

Yurter Özcan, Türkiye'de hala ihtiyaç varken; maske, koruyucu önlük ve solunum cihazı gibi ihtiyaçların yurtdışına hibe veya satışının yasaklanmasını istediklerini belirtti. Özcan, kendi vatandaşlarımızın ihtiyacı giderildikten sonra, bu tür insiyatifler alınmasını önerdi.

Özel olarak ürettirilen yüksek kalite, cerrahi maskeler Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediyeler ve CHP örgütleri tarafından dağıtılacak. Özcan, bu zorlu süreci atlatana kadar arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen desteği sürdüreceklerini söyledi.

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Son güncelleme: 17:03 26.04.2020
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