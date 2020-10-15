Çiftçi, İnce’ye dert yandı: Ekemiyorum, biçemiyorum, perişan haldeyim

Memleket Hareketi Lideri Muharrem İnce, Anadolu gezileri kapsamında Erzurum'dan Ağrı'ya giderken Horasanlı çiftçilerle sohbet etti. İnce’ye feryat eden bir çiftçi 3 dönem AKP’ye oy verdiğini ve pişman olduğu belirterek, “Medya benim bu sesimi duyurun. 3 dönem AKP’ye oy verdim, 3 defa da keşke benim Allah canımı alsaydı. Bir markete giremiyorsun, bir mazot alamıyorsun her yer kapalı. Elektriğin bir faturasını ödemedin mi hemen ikinci faturada icra. Siz bu adamın peşine daha ne kadar gideceksiniz.

“150 LİRAYA DOLAN DEPO 600 LİRAYA DOLUYOR”

Feryat eden çiftçi “150 liraya doldurduğum depoyu şu anda 600 liraya dolduruyorum. Ben ekemiyorum, ben biçemiyorum, perişan haldeyim. Sadece ben değil Horasan halkı komple öyle. Bir sesimi duyun. İsterse beni FETÖ'den dolayı içeri atsınlar. Çünkü benim vicdanım yanmış, içi sızlıyor. Temiz bir adam, iktidar halklara hepsine eşit davranacak şekilde….Bir şey oluyor bir yere gidersen aman buna karışma bu Tayyib'in kolu” dedi.

“FETÖ GİTTİ ŞU ANDA ENSAR VAKFI VAR”

Bana ne öneriyorsunuz ne yapayım? diye soran İnce’ye, çiftçi şu şekilde cevap verdi:

“Halka canı gönülle, hepsini ırk, din, mehzep ayırmadan kucaklayın. Bu ülkede gruplaşma var. FETÖ gitmiş şu anda Ensar Vakfı var. Ensar Vakfı FETÖ’den de kötüdür. Bizim vatandaş olarak her şeyden haberimiz var. Benim çocuğum özel harekat, kızım öğretmen. Biz Horasan’da başkanlar ailesiyiz, benim dayımın oğlu iki dönem belediye başkanlığı yaptı ama ne olduysa yemedi, hırsızlık yapmadığı için partide yer vermediler.”

“HEPSİNİN BU PARTİYE HİZMETİNİ TOPLASAN BENİM ÇEYREĞİM ETMEZ”

“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Ağrı’yı da ziyaret eden Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Iğdır'da ‘CHP yönetimine güvenmiyorum’ şeklindeki açıklaması sorulan İnce, açıklamanın çarpıtıldığını belirterek, “Kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Onun için bazı medya grupları bu haberi çarpıtmış. Kastettiğim asla örgütler, il başkanları değildir genel merkez yönetimidir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'daki (Merkez Yürütme Kurulu) hepsinin bu partiye hizmetini toplasan benim çeyreğim etmez” dedi.

“DOKTORLARIN ÖRGÜTLERİYLE UĞRAŞMAK DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞMAZ”

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “çoklu baro sistemini Tabipler Birliği için de uygulamalıyız” ifadesiyle ilgili yöneltilen bir soruya “böyle bir ortamda devlet adamlığına yakışmaz” şeklinde cevap verdi. İnce şunları söyledi:

“Doktorlarımız, hemşirelerimiz sağlık çalışanlarımız can siperane bir şekilde cephede savaşıyorlar. Bizleri yaşatmak için kendileri ölüyorlar. Böyle bir ortamda onların örgütlerini bölmeye çalışmak insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda bizleri yaşatmaya çalışan doktorlara teşekkür etmek 83 milyon olarak boynumuzun borcudur. Böyle bir ortamda doktorların örgütleriyle uğraşmak devlet adamlığına yakışmaz.”

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Ben de zamanında çobanlık yaptım

İlginizi Çekebilir Tarımda ithalatçı ülke olduk