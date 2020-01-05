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Çiftçi temsilcisi AKP’li vekili alnından öptü: ‘Üreticilerimiz istedi’

Konya Ereğli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, “Çiftçimiz 5 yıldır geri gidiyor” sözleriyle gündeme gelen AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem'i, “Sıkıntılarımızı dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz” diyerek alnından öptü.

Müslüm EVCİ / Konya
12:52 -
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Çiftçi temsilcisi AKP’li vekili alnından öptü: ‘Üreticilerimiz istedi’

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Ereğli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik’i ziyaret etti. Çelik, “Tarım Bakanlığımız duysun diye söylüyorum, çiftçimiz 5 yıldır geri gidiyor” sözleriyle gündeme gelen AKP’li Erdem’i, “Sıkıntılarımızı dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz” diyerek alnından öptü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, AKP’li Erdem’in çiftçilere her zaman destek olduğunu ve tarımın sorunlarını dile getirdiklerini belirtti. Foto: SÖZCÜ

‘MİLLETVEKİLİMİZİN ALNDAN ÖPMEMİ İSTEDİLER’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, AKP’li Erdem’in çiftçilere her zaman destek olduğunu ve tarımın sorunlarını dile getirdiklerini belirtti.

Çelik “Üreticilerimiz benden sayın milletvekilimiz Orhan Erdem’i alnından öpmemi istediler” diyerek önce teşekkür etti, ardından da Erdem’i alnından öptü.

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Son güncelleme: 12:56 05.01.2020
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