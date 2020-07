Çiftçiler AKP’nin kalesinden ses yükseltti: Bekleyecek gücümüz kalmadı!

Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut ve Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Çiftçi temsilcileri adına açıklamalarda bulunan Edip Yıldız, pandemi sürecinin tarım ve hayvancılık sektörünü derin yaralayarak üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

“ÜRETİCİ BU İŞTEN EL ÇEKMEYE YÖNLENDİ”

Et ve süt fiyatlarındaki durgunluğun yanında saman ve yem fiyatlarındaki yükselişin üreticileri mağdur ettiğini aktaran Yıldız, “Şu an piyasada hayvan kesimi yapılamamaktadır. Bunda yaklaşan Kurban Bayramı'nın etkisi olmakla birlikte pandemi süreci ile birlikte turizm, düğün ve lokanta sektörünün durma noktasına gelmesi, bunun da sonucunda et kullanımının azalması üreticimiz zor durumda bırakmış, üreticiyi de bu işten el çekmeye yönlendirmiştir” dedi.

“SORUNU KANGREN OLMADAN ÇÖZMELİYİZ”

“Yem fiyatlarında yaşanan sürekli artışın yanında süt fiyatlarında bir ilerleme olmaması üreticimizin ezilmesine sebep olmuştur” diyen Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Üreticiler olarak bu fiyat dayatması devam edecekse, diğer sektör paydaşlarımız için de ilgili konseyler tarafından da süt/yem paritesine uygun fiyat oluşturulması gerekmektedir.

* Ulusal Süt Konseyi öncülüğünde sektör paydaşlarımızla acilen toplanıp bu sorunu kangren olmadan çözmeliyiz. Üreticimizin sene sonunu bekleyecek gücü kalmamıştır.

* Damızlık hayvan kesimleri başlamadan herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Aksi taktirde telafisi zor bir süreç beraberinde bizi Avrupalı yetiştiricilerin insafına mahkum edecektir.

“DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULAMAYIZ”

Sektörle alakası olmayan kişilerin saman ve yem stoku yaptığına dikkat çeken Yıldız şu ifadeleri kullandı:

* Son aldığımız duyumlarda tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili olmayan bazı firma ve şahısların saman ve balya stoku yaptıkları ve ileriki zamanlarda piyasaya fahiş fiyatlarla sürmeye hazırlandıkları haberleri bizi dehşete düşürmektedir.

* Yem fiyatlarındaki aşırı artışa değinecek olursak, artış oranının yemin ham maddeleri olan mısır, arpa vb. ürünlerin fiyat artış oranından çok daha fazla olması şaşılacak bir durumdur. Stokçuluğun ve tekelleşmenin önüne geçemezsek dışa bağımlı olmaktan hiçbir zaman kurtulamayız.