Çiftçinin satamadığı ürünü İBB alacak

Çiftçiye yapılacak desteğe ilişkin bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, salgınla mücadele döneminde İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını söyledi.

TOHUM VE GÜBRE HİBE YAPILACAK

Destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıklayan Atalık, “Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek. Çiftçinin ürününü, hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürün de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılacak” dedi.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ÇİFTÇİYİ YÖNLENDİRECEK

Kentin toprağı ile en iyi şekilde uyum sağlayacak domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz çeşitleri tohum veya fidelerinin çiftçilere hibe edileceğini bildiren Atalık, uzman ziraat mühendislerinin de üretimin her aşamasında çiftçinin bilinçli üretim yapması için yönlendirici görev üstleneceğini anlattı.

HİBELER KAYIT YAPTIRAN ÇİFTÇİLERE DAĞITILACAK

Mühendislerin sebze ve meyve tarımı yapılan kırsal mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle görüşmelere başladığını belirten Atalık kayıt için şunları söyledi: Proje yaklaşık 1.500 dekar alanda uygulanacak. Fide ve tohumlarımızı 1-15 Mayıs aralığında toprakla buluşturarak projemizi başlatmış olacağız. Hibeler, muhtarlık ve kooperatiflere kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacak. Çiftçilerimizin, aynı zamanda 0505 474 32 35 irtibat numarasından kayıt yaptırması da mümkün olacak.