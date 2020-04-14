‘Çiftçinin sorunları artık çözülmeli’

Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, stratejik sektörler arasında ilk sıralarda yer alan tarımın, corona nedeniyle tüm dünyada ticaretin neredeyse tamamen durduğu dönemde öneminin daha da arttığını vurguladı.

Salgının uzun sürmesi halinde gıda sıkıntısı yaşanmasına yönelik kaygıların bulunduğunu ve bu tehlikenin giderek yaklaştığını kaydeden İncefikir, “Korkulanın olmaması için çiftçinin üretebilmesi ve bunun tüketiciye kabul edilebilir fiyatlarla ulaşması gerekiyor. Ancak salgın öncesi bile bu konuda büyük sıkıntılar varken, şimdi sorunlar büyüdü” dedi.

“ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN KOPUYOR”

Ekonomik nedenlerle son 17 yılda hem ekilen arazi büyüklüğünün, hem de çiftçi sayısının azaldığını kaydeden İncefikir şu bilgileri verdi:

* Son 17 yılda çiftçimiz, Trakya'nın 2 katı büyüklüğündeki 34 milyon dönüm alanı araziyi ekmekten vazgeçti. Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki çiftçi sayısı 2,8 milyondan, 2,1 milyona düştü.

* Çiftçimiz neden ekmekten vazgeçti? Yaklaşık 700 bin çiftçimiz neden mesleğini bıraktı? Bunların yanıtları belli. Eken, biçen, üreten köylü, topraktan, kırsaldan, üretimden koptu. Daha da önemlisi, bu kopuşla birlikte tarımsal alandaki yetenek ve bilgi birikimimizi kaybediyoruz.

“İTHALAT' ÇÖZÜM OLAMAZ”

Tarımda, üretim açığı için ‘ithalat'ın hiçbir zaman çözüm olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Cahit İncefikir, salgında bu gerçeğin daha da keskinleştiğini kaydetti.

İncefikir, “Küresel corona salgınında her ülke kendi yurttaşının gıda güvencesini sağlamak için ihracatı ya kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor. Böyle bir durumda, paramız olsa bile gıda ihtiyacımızı karşılamak için ithalat yapıyoruz. Bu nedenle, koşullar ne olursa olsun üretmek, başta buğday, mısır ve soya olmak üzere tüm bitkisel ürünlerde kendi kendimize yetmek zorundayız” dedi.

“ÇİFTÇİ BORÇ YÜKÜ ALTINDA”

Tohum, gübre, ilaç ve mazot gibi girdilerdeki maliyet artışı nedeniyle çiftçilerin krediye yöneliminde son yıllarda patlama olduğunu ifade eden İncefikir şunları söyledi:

* 2004-2019 yılları arasında kullanılan tarımsal kredilerde çok hızlı bir artış olmuştur. 2004 yılında 2,4 milyar TL olan kısa vadeli krediler 2018 yılında 26 milyar TL'ye; 2004 yılında 2,5 milyar TL olan orta ve uzun vadeli krediler 2018 yılında 71 milyar TL'ye; 2004 yılında 209 milyon TL olan takipteki krediler 2018 yılında 3,4 milyar TL'ye çıkmıştır. Böylelikle 2004-2018 yılları arası kullandırılan toplam nakdi kredi 100 milyar TL'ye ulaşmıştır.