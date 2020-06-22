Çiftçinin tarlasındaki kekiği çaldılar

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Şapçılar Köyünde çiftçi Hakan Aslankara'nın tarlasından bir ton kekik çalındı.

Ürününü hasat eden ve kuruması için yığınlar halinde tarlasında bırakan Aslankara iki gün sonra kontrol için gittiğinde kekikleri yerinde bulamadı. Bir yıllık emeği heba olan çiftçi jandarmaya giderek şikâyette bulundu.

“BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRMEDİM”

Ürünleri tarlada göremeyince şoke olduğunu söyleyen Aslankara, “Bizler tarımla geçinen insanlarız. Durumumuz belli. Her yıl hasat ettikten sonra ürünlerimiz kurusun diye tarlada yığınlar halinde bırakırız. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Bir yıllık emeğime mi yanayım, maddi kaybıma mı üzüleyim bilemiyorum. Böyle vicdansızlık görmedim” ifadelerini kullandı.