İşte tam o an: Çifte cinayet kamerada

Olay, 17 Ağustos sabahı Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi.

İsmail Yılmaz, bitişik evde yaşayan, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz’ın (33) evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, aracına bindiği sırada yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Yeğen Yılmaz aracından inip kaçmaya çalışırken amca Yılmaz, tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz (65) ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz’a (32) da ateş açtı.

Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz'ı ise ellerinden vurdu. İsmail Yılmaz'ın, tüfekle çevreye rasgele ateş etmesi esnasında Tuğba Avcı (33) adlı kadın da yaralandı.

Olay yerine yakın bir seraya giderek orada çalışan Veli Uyan’ı (33) da vurarak öldürdü.

Bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra da İsmail Yılmaz, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu.

SONRASINDA SERA ÇALIŞANINI VURDU

Olaydan 4 ay sonra İsmail Yılmaz'ın 17 Ağustos tarihinde serada öldürdüğü Veli Uyan'la ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Sera kamerasına yansıyan görüntülerde, İsmail Yılmaz’ın kamyoneti ile Veli Uyan’ın serasına geldiği, kamyonetten inen Yılmaz’ın serada çalışan Uyan’a bir şeyler söylediği, tüfeği alıp Veli Uyan’a iki kez ateş ettiği görüldü.

Kamyonetin yolcu koltuğu tarafına yürüyerek giden İsmail Yılmaz’ın tüfeği tekrar doldurduğu, Veli Uyan’ın yanına tekrar giderken kameranın görüş alanından çıktığı görüntülere yansıdı.

10 saniye sonra tekrar kameranın görüş açısına giren İsmail Yılmaz’ın, Veli Uyan’a tekrar nişan alarak bir kez daha ateş ettiği, sonrasında tüfeği kamyonetin kasasına koyup, aracıyla geri geri giderek bölgeden uzaklaşırken; birkaç dakika sonra ise Veli Uyan’ı hastaneye yetiştirmeye çalışan otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

JANDARMA OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde İsmail Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaralı Şerife Yılmaz Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz’ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz’ın rasgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı.

Avcı da hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 20’den fazla boş kovan bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ÖMÜR BOYU CEZAYI DUYDU, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz’ın ‘kasten yaralama’ suçundan da cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık İsmail Yılmaz, geçen ay Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Karar duruşmasına İsmail Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık İsmail Yılmaz, cinayetleri haksız tahrik altında işlediğini belirterek suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, İsmail Yılmaz’ı, yeğeni İsmail Yılmaz ile komşusu Veli Uyan’ı öldürmekten 2 kez ömür boyu hapis cezasına, 3 kişiyi yaralamaktan da 26 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Kararı öğrenen İsmail Yılmaz, baygınlık geçirdi. (DHA)