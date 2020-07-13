Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çiftin testi pozitif çıktı; belediye başkanı ve 45 kişi gözlem altına alındı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, dünyaevine giren çiftte corona virüsü tespit edilmesi üzerine nikahı kıyan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile törene katılan 45 kişi, evlerinde gözlem altına alındı.

17:59 -
Haberler Gündem
Çiftin testi pozitif çıktı; belediye başkanı ve 45 kişi gözlem altına alındı!

Devrek Belediyesi’nde geçen hafta nikahı kıyılan çiftin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine yeni evli çift, corona virüsü tedavisine alındı.

Nikahı kıyan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve çiftin yakınları ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı evlerinde kendilerini izole etti.

Yapılan filyasyon çalışması sonucu toplam 45 kişinin evlerinde gözlem altına alındığı öğrenildi. Belediye Başkanı Bozkurt, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı evde izole olduğunu söyledi. DHA

İLGİLİ HABERBelediye personelinde corona tespit edildi! Ankara'da katıldığı düğünde kapmışBelediye personelinde corona tespit edildi! Ankara'da katıldığı düğünde kapmış
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more