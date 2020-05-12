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Çiftlik evindeki parti Emniyet’i harekete geçirdi… Müdür yardımcısı ve komiser…

Ankara'da, corona virüsü salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partinin görüntülerine ulaşılırken, olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. 

10:38 -
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kentte emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre nisan ayında çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Burada corona virüsü salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabından canlı yayına geçti.

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. Görüntüleri izleyen Yılmaz’ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi. (DHA)

Ankara canlı Corona Emniyet Emniyet Müdürü Instagram Polis
Son güncelleme: 10:54 12.05.2020
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