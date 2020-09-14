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Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü

Antalya'da çiftlik kredisi almak için kiralanan arazide bir kafese kapatılan 100'e yakın kaz ve tavuk, kredi çekildikten sonra kendi hallerine bırakıldı. Kazların tamamı, tavukların ise büyük kısmı sıcak havada açlık ve susuzluktan öldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen kafesteki manzara ise içler acısı...

Sozcu.com.tr
08:47 -
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Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100'e yakın kaz ve tavuk satın aldı. Kiraladığı araziyi de çitle çeviren şahıs, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderlerine terk etti.

Foto: İHA / Kötü kokular üzerine çitle çevrili bölgeye giden vatandaşlar korkunç manzara ile karşılaştı.

KORKUNÇ MANZARA

Bir süre sonra sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan kazların tamamı, tavukların da bir kısmı öldü. Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşlar rahatsız olunca korkunç manzara ortaya çıktı.

Bir mahalle sakini ölen kaz ve tavukları cep telefonuyla görüntüledi. Havuz olarak kullanılan bir alanda 10’a yakın kazın öldüğü görüldü.

Foto: İHA / İddiaya göre kredi almak için yapılan kümesteki hayvanlar açlık ve susuzluktan öldü.

‘BU RESMEN CİNAYET’

Kötü manzara karşısında ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Bu resmen cinayet. İnsanla hayvan öldürmenin hiçbir farkı yok. Bunu her ne amaçla yaptılarsa yazıklar olsun. Her yere şikayet edip takipçisi olacağız” dedi. (DHA)

Antalya Cinayet
Son güncelleme: 09:12 14.09.2020
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