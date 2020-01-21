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Çiftlikte iğrenç olay! Cinsel istismar kavgası: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 2 ayrı çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganlar arasında, 14 yaşındaki erkek çocuğa istismarda bulunulduğu nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Murat D.(21) bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 3 Afgan ise tutuklandı.

20:56 -
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Çiftlikte iğrenç olay! Cinsel istismar kavgası: 1 ölü

Olay, geçen hafta Kartepe Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganistan uyruklu K.E. ve Murat D., yine Afganistan uyruklu 14 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Çocuk durumu Afganistan’dan birlikte geldiği E.A. ve H.N.'ye anlattı. Başka bir çiftlikte yine kaçak olarak çalışan E.A. ve H.N. de K.E. ve Murat D.'nin yanına geldi. İkili çocuğa cinsel istismarda bulunduklarını kabul etti.

İddiaya göre bu sırada Murat D. üzerindeki bıçağı çıkarıp, E.A. ve H.N.'yi kendilerine de cinsel istismarda bulunacaklarını söyleyerek, tehdit etti. Çıkan arbedede Murat D., E.A. ve H.N.'yi bıçakla yaraladı. E.A. ve H.N. de Murat D.'yi bıçakladı. Murat D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili olarak E.A., H.N. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Afganistan uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi. K.E., ‘Çocuğa nitelikli cinsel istismar', E.A. ve H.N. ise ‘Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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