Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıp eşyalarını aldılar

Van-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşılırken, içerisindeki eşyalar da sahipleri tarafından teslim alındı.

11:38 -
Haberler Gündem
Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıp eşyalarını aldılar

Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, 3 ay önce Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Hüseyin Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray’a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

KALAN EŞYALARINI ALDILAR

Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. 3 aydır minibüs, kar kütleleri altında. Birçok eşyamız da minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Öte yandan 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için karayolları çalışıyor.

Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı. (DHA)

İLGİLİ HABERÇığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldıÇığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

 

 

Van
Son güncelleme: 11:43 23.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more