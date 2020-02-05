Çığ altından kurtarılan AFAD Müdürü yaşadığı dehşeti anlattı

Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıktı. Çığ altından sağ kurtarılan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan AFAD İl Müdürü Osman Uçar, yaşadıkları şu sözlerle anlattı:

* Son iki kişiyi çıkarmak istedik. Minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık.

ÜSTTEKİ KEPÇE DEVRİLDİ

* Bayağı bir sürüklendik. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri önlerine alıp savurup götürdü. Derinliklere kadar bizi götürdü. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım.

* AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve vatandaş vardı. Allah'a şükür biz çalışma alanını o an boşalttık. Bütün vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık. Etraftan uzaklaştırdık ve ikinci aramayı biz yapacağız dedik. Sakin bir ortam oluşturduk. Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu. Çığ alanında sadece bizler ve jandarma vardık, diğerleri yukarıdaydı, onlar da sürüklendi. (İHA)