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Son dakika… Çığ bölgesinde ikinci facia

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Kar kütlesi altında kalanların bir kısmı kendi imkanları ile kurtulurken çığ altında kaç kişi olduğu henüz tespit edilemedi.

12:28 -
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Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama kurtarma faaliyeti yürüten ekibin üzerine çığ düştüğünü söyledi. Kurtarma çalışmasına AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin yanı sıra çevre köylerden vatandaşlar da katılmıştı. (İHA)

 

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facia son dakika Van
Son güncelleme: 13:06 05.02.2020
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