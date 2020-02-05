Çığ bölgesinde nelere dikkat edilmeli?

Van’da meydana gelen çığ kazasının ardından, arama kurtarma ekipleri çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölgede yer alan ekiplerin ve vatandaşların nelere dikkat etmesi konusunda görüşlerini paylaşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İstanbul Operasyon Ekip Lideri Serhat Akbel, her dakikanın çok önemli olduğunu ve ekiplerin zamana karşı yarıştıklarını kaydetti.

“BÖLGE İLE KOORDİNASYON HALİNDEYİZ”

Akbel, ekiplerin hazır olduklarını ve bölge ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, “Çığ ile ilgili en büyük problem, ikinci ya da üçüncü kez kazaların olmasıdır ve bu kazalar da genelde aşırı yağıştan kaynaklanıyor. Yeni yağan kar ile eski karın sertliklerinin farklı olması ve birbirine tam olarak yapışmaması nedeniyle bir süre sonra yükü taşıyamadığı için kaymaya başlıyor ve çığ meydana geliyor” diye konuştu.

“YER TESPİT EDİCİ CİHAZLAR KULLANILMALI”

Ekiplerin bu tarz durumlar için üzerlerinde yer tespit edici cihazlar bulundurmaları gerektiğini anlatan Akbel, “Kış şartlarında bu bölgeler ciddi yağış alan bölgeler. Karayolları buralarda kapanan yolları açmak için çalışıyor. Bu bir doğal afet ve her zaman tedbir almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÇIĞ ALTINDA HER DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ”

Çığ altında depremdeki gibi altın saatler (ilk 72 saat) kuralının olmadığını, ancak 24 saat çalışma prensibi olduğuna dikkat çeken Akbel şunları söyledi: Deprem anında ilk anda hayatınızı kaybetmediyseniz yüzlerce saat sonra bile sağ kurtulabilirsiniz. Ancak çığda her dakika çok önemlidir. Depremde eşyalardan kaynaklı bir nefes boşluğu bulunurken kar altında kalan kişilerin bu şansları pek olmuyor. Burada kayan kütlenin miktarı, kişinin zemine ne kadar yakın olduğu da çok önemli. Hipotermi de çığ altında kalan kişileri kurtarmaya gelen ekiplerin zamana karşı daha hızlı yarışmalarına neden oluyor.

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