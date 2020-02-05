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GALERİ Çığ felaketi: Bölgeden dehşet verici kareler geliyor 5 Şubat 2020 15:53
1 Van Bahçesaray’da dün 17.00 sıralarında yaşanan çığ faciasında bir minibüs karlar altında kalmıştı. Beyaz felaket sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi kahreden bugünkü facia, kar altında olduğu düşünülen iki kişiyi arama çalışmaları sırasında yaşandı.
2 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor. Çığ altında olduğu değerlendirilen 10-15 kişi için zamana karşı yarış var.
3 İşte çığ felaketinin olduğu bölgeden gelen ilk görüntüleri
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Son güncelleme 15:58 | 5 Şubat 2020
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