Çığ felaketleri ile ilgili bakanlık harekete geçti

Van-Bahçesaray yolunun 33. kilometresinde yer alan Karabet Geçidi’nde 4 Şubat’ta yolcu taşıyan bir minibüs ve yolu açan iş makinesinin üstüne çığ düşmüş, olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

8 kişinin yaralı olarak kurtulduğu çığ felaketinden bir gün sonra bu kez karlar altında kalan 2 kişiyi bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Yüzden fazla kişinin kar altında kaldığı felakette 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye erinin aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

Çığ tehlikesinin devam ettiği bölgede halen kar altıda olduğu tahmin edilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’i arama çalışmaları ise güçlükle devam ediyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

41 kişinin yaşamını yitirdiği 84 kişinin de olayla ilgili İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık iki çığ olayının soruşturulması için bölgeye 3 Mülkiye Müfettişi gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Van–Bahçesaray kara yolu Karabet Geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.