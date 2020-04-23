Çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray yolunda kontrollü ulaşım!

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bahçesaray yolu çığ tehlikesinden dolayı 23 Nisan ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında her gün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında trafiğe açık, diğer saatlerde ise kapalı olacaktır” denildi.

DÜN AKŞAM ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ

Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları 32’nci günde de devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında yolun 34’üncü kilometresine çığ düşmüştü.

Tepelerden kopan kar kütlesi nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma yapmıştı.

42 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 42 kişi yaşamını yitirmişti. İHA-DHA