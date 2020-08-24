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Çiğdem Toker’e EMO’dan ödül

SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Çigdem Toker, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilen ‘Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne’ layık görüldü.

Yavuz ALATAN
06:00 -
Haberler Gündem
Çiğdem Toker’e EMO’dan ödül

Ödül, kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırı sonucu yaşamını yitiren EMO Üyesi Hasan Balıkçı anısına veriliyor.

EMO 47. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen törende, Hasan Balıkçı Onur Ödülü, Toker'e, Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek tarafından verildi. Çiğdem Toker, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Hasan Balıkçı'nın kamu kaynaklarını koruma ve gözetme konusundaki ısrarlı çabasının hayatına mal olduğunu hatırlattı ve “Bu anlamlı ödüle bir gazetecilik çabası değer görüldüğü için teşekkür ederim” dedi.

Son güncelleme: 00:42 24.08.2020
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